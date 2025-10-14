Ilicic rivela: "In passato mi ha cercato anche il Milan"

Josip Ilicic, ex attaccante, tra le altre, di Palermo, Fiorentina e Atalanta che ora milita in Slovenia nel Koper, ha rivelato alla Gazzetta dello Sport di essere stato cercato da diversi club in carriera, tra cui anche il Milan: "Col Napoli era fatta, parlai con Ancelotti, poi Percassi bloccò tutto. Mi chiamarono anche Milan e Bologna, con il povero Mihajlovic. Ma non piango: meglio da protagonista a Bergamo che uno dei tanti in una cosiddetta big”.

Per ora Ilicic non intende smettere di giocare: "Ritiro? In realtà ci ho pensato, ma conosco il direttore e il presidente da 25 anni. Quando mi hanno chiesto di dargli una mano ho accettato subito. Finché sto bene fisicamente me la voglio godere. Se chiuderò in Slovenia? Sì, mi ha dato il pane. Sono nato in Bosnia, ma non ricordo nulla. Mio padre è morto quando avevo un anno e mezzo. Sono cresciuto con mio fratello e mia madre, che mi ha insegnato a lottare. I miei colpi, il mio sinistro, sono nati per strada”.

