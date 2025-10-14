Zidane: "Maignan? Buon portiere, non sarei sorpreso se andasse alla Juve"

Zidane: "Maignan? Buon portiere, non sarei sorpreso se andasse alla Juve"
Oggi alle 01:00
di Niccolò Crespi

Zinedine Zidane, ex storico centrocampista francese e allenatore è intervenuto così durante il Festival dello sport, toccando temi cari al nostro calcio.

Sulla crescita dei fratelli Thuram

“Ho parlato recentemente con Lilian dei suoi figli. Sono molto contento per lui e per loro. Khephren è giovane e bravo. Del padre però non hanno nulla, soltanto il cognome". 

Maignan via dal Milan?

“Non sarei sorpreso se arrivasse alla Juventus, è un buon portiere".

