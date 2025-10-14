Semplici: "Scudetto, Napoli ed Inter favorite. Poi c'è il Milan, con Allegri ha un'identità diversa rispetto al passato"

vedi letture

Nel suo intervento a Radio Sportiva, l’ex tecnico della SPAL Leonardo Semplici si è soffermato anche sulla corsa scudetto in Serie A: "Credo che le favorite restino il Napoli, che ha vinto lo scudetto, e l’Inter, che secondo me ha ancora oggi la rosa migliore e potrà lottare fino alla fine. Poi c’è il Milan, che con l’arrivo di Allegri ha portato un’identità diversa rispetto al recente passato, e la Roma di Gasperini che può essere la sorpresa. È un campionato avvincente, ma credo che alla fine le due favorite restino Napoli e Inter".