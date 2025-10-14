Pallavicino, ex procuratore Rui Costa: “Mentre ero a Roma per firmare con la Lazio, Rui Costa mi chiamò urlandomi che Berlusconi aveva detto sì"

vedi letture

Nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, l'ex procuratore di Manuel Rui Costa Carlo Pallavicino è stato ospite ed ha parlato della trattativa saltata col Parma e con la Lazio a causa della volontà del portoghese di vestire la maglia del Milan.

"Dopo la trattativa saltata col Parma partì un’altra trattativa perchè il Milan non si convinceva e a quel punto lì io partì per andare a Roma a cercare di chiudere con Cragnotti che aveva deciso di prenderlo. Partì alle 4.30 da Firenze, tutti d'accordo, spensi il cellulare perchè non volevo essere condizionato da nessuno, tanto dovevo andare a Roma e chiudere il contratto. Arrivato all'altezza di Orte, accendo il cellulare e vedo 11 chiamate e penso che cavolo fosse successo. Comincio a sentire i primi messaggi della segreteria e sento degli urli incredibili, era Rui Costa che urlava di fermarmi, Berlusconi ha detto si, non vado più alla Lazio. A quel punto ho pensato con che faccia adesso vado da Cragnotti a dirgli mi scusi mi son sbagliato. Però il procuratore deve fare anche questo"