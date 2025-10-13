Nkunku titolare nella Francia: una grande chance anche per lanciare un messaggio ad Allegri in vista della Fiorentina

Nkunku titolare nella Francia: una grande chance anche per lanciare un messaggio ad Allegri in vista della FiorentinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00Primo Piano
di Enrico Ferrazzi

Nella formazione titolare della Francia che stasera affronterà l'Islanda dovrebbe esserci anche il nome di Christopher Nkunku. Dopo il ritorno in nazionale e gli 11 minuti giocati contro l'Azerbaigian, l'attaccante francese dovrebbe partire dal primo minuto a Reykjavik come attaccante esterno di sinistra nel tridente alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Mateta. 

330 GIORNI DOPO - Nkunku non gioca titolare con la maglia della Francia da quasi un anno: era il 17 novembre 2024 e la nazionale di Deschamps giocò a San Siro contro l'Italia (3-1 per i francesi il risultato finale con doppietta di Adrien Rabiot). Christopher venne schierato da trequartista alle spalle di Thuram e Kolo Muani e rimase in campo per tutta la partita. 330 giorni dopo, il neo acquisto rossonero, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea durante l'ultimo mercato estivo, avrà una grande chance dal primo minuto anche per lanciare un messaggio al Milan e soprattutto a Massimiliano Allegri

MESSAGGIO AD ALLEGRI - Al francese serve una grande prestazione per dimostrare di essere tornato in buona forma e magari per convincere il tecnico livornese a schierarlo titolare domenica contro la Fiorentina. Contro i viola, i dubbi dell'allenatore milanista saranno soprattutto in attacco visto che Christian Pulisic e Santiago Gimenez si rivedranno a Milanello solo giovedì dopo un lungo viaggio intercontinentale. L'americano, tra l'altro, non è al meglio per il solito problema alla caviglia che lo sta tormentando da questa estate. Con Rafael Leao che anche lui non è al top della forma, chissà che Nkunku non possa avere domenica un'importante chance da titolare anche in rossonero. 
 