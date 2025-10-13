Nkunku titolare nella Francia: una grande chance anche per lanciare un messaggio ad Allegri in vista della Fiorentina

Nella formazione titolare della Francia che stasera affronterà l'Islanda dovrebbe esserci anche il nome di Christopher Nkunku. Dopo il ritorno in nazionale e gli 11 minuti giocati contro l'Azerbaigian, l'attaccante francese dovrebbe partire dal primo minuto a Reykjavik come attaccante esterno di sinistra nel tridente alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Mateta.

330 GIORNI DOPO - Nkunku non gioca titolare con la maglia della Francia da quasi un anno: era il 17 novembre 2024 e la nazionale di Deschamps giocò a San Siro contro l'Italia (3-1 per i francesi il risultato finale con doppietta di Adrien Rabiot). Christopher venne schierato da trequartista alle spalle di Thuram e Kolo Muani e rimase in campo per tutta la partita. 330 giorni dopo, il neo acquisto rossonero, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea durante l'ultimo mercato estivo, avrà una grande chance dal primo minuto anche per lanciare un messaggio al Milan e soprattutto a Massimiliano Allegri.

MESSAGGIO AD ALLEGRI - Al francese serve una grande prestazione per dimostrare di essere tornato in buona forma e magari per convincere il tecnico livornese a schierarlo titolare domenica contro la Fiorentina. Contro i viola, i dubbi dell'allenatore milanista saranno soprattutto in attacco visto che Christian Pulisic e Santiago Gimenez si rivedranno a Milanello solo giovedì dopo un lungo viaggio intercontinentale. L'americano, tra l'altro, non è al meglio per il solito problema alla caviglia che lo sta tormentando da questa estate. Con Rafael Leao che anche lui non è al top della forma, chissà che Nkunku non possa avere domenica un'importante chance da titolare anche in rossonero.

