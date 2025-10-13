Milan, Leao e Rabiot non preoccupano. Ok anche Estupinan, Saelemaekers è già rientrato a Milano

In casa rossonera non c'è preoccupazione in merito alle condizioni di Adrien Rabiot e Rafael Leao: il francese non si è allenato ieri per una botta al polpaccio, mentre il portoghese non giocherà contro l'Ungheria e rientrerà a Milano nelle prossime ore, pronto per la ripresa degli allenamenti a Milanello in programma domani pomeriggio.

NESSUN ALLARME - Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che Rabiot è in dubbio per la gara di questa sera della Francia contro l'Islanda. Nella conferenza stampa di ieri, il ct Didier Deschamps ha assicurato che il centrocampista del Milan non si è allenato per precauzione. Nessun allarme dunque per il francese, così come per Leao che salterà Portogallo-Ungheria di domani sera: la federazione non ne ha comunicato pubblicamente i motivi, ma il club rossonero, riservatamente, sa che non ci sono state ricadute fisiche. Si tratta dunque di semplice gestione del giocatore dopo un inizio stagione condizionato dal famoso problema muscolare al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto contro il Bari in Coppa Italia che lo ha costretto ai box per 45 giorni.

ANCHE ESTUPINAN OK - Chi invece è già tornato a Milano è Alexis Saelemaekers che si è infortunato al flessore destro in Belgio-Macedonia del Nord. L'esterno belga, autore di un ottimo inizio di stagione, si sottoporrà ad esami strumentali nelle prossime ore per capire l'entità del suo problema fisico e i tempi di recupero. Di sicuro salterà la gara domenica del Milan contro la Fiorentina (al suo posto a destra dovrebbe giocare Zachary Athekame). Anche Pervis Estupinan ha avuto qualche problemino durante l'ultima partita del suo Ecuador: contro gli Stati Uniti, il laterale sinistro ha riportato infatti una lieve distorsione alla caviglia. Per fortuna non si tratta di nulla di grave, tanto che il giocatore è rimasto in nazionale e non è da escludere che possa anche scendere in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro il Messico di Santiago Gimenez.