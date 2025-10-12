Leao rientra in Italia: scelta di gestione in accordo col club. Martedì a disposizione di Allegri

vedi letture

Rafael Leao sta tornando a Milano: dopo aver saltato l'allenamento di oggi, all'indomani della vittoria portoghese sull'Irlanda, il numero 10 rossonero sta rientrando in Italia come confermato dalla stessa federazione lusitana e dalla Gazzetta dello Sport che riferisce che la decisione del CT Roberto Martinez è stata presa d'accordo con la società rossonera e riguarda il piano di gestione del calciatore che arrivava da un mese fuori con i rossoneri. Dunque non ci dovrebbero essere problemi: Leao, continua la rosea, dovrebbe essere a disposizione di Allegri già marrtedì per la ripresa ufficiale degli allenamenti.

Il comunicato ufficiale del Portogallo sulle condizioni di Rafael Leao che sta già rientrando in Italia a Milano: "Rafael Leão è stato dispensato dalla Nazionale portoghese e non prenderà parte alla partita contro l’Ungheria. La decisione di escludere il giocatore è stata presa dal commissario tecnico Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’attaccante, che era subentrato dalla panchina nella gara Portogallo–Repubblica d’Irlanda".