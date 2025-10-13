Una sosta che può "disturbare": ecco cosa evitare alla ripresa. E Allegri è la soluzione perfetta

Il campionato è ormai fermo da una settimana per la sosta Nazionali, la seconda di questo inizio di stagione. Ci vorranno ancora diverse ore prima che tutti i calciatori impegnati con i rispettivi Paesi possano tornare a disposizione dei vari club. Tra questi, Massimiliano Allegri sta dunque aspettando di avere il suo scacchiere al completo per rimettersi al lavoro in vista del prosieguo del campionato.

Si sa, la sosta delle Nazionali è sempre una scocciatura per i club, obbligati a spezzettare e fermarsi durante il campionato. L'obiettivo del Milan alla ripresa deve essere proprio questo: tornare concentrato al lavoro, nei primi allenamenti prima di tornare in campo per i primi 90' dopo la pausa forzata. E' la cosa più complicata soprattutto per una squadra che, prima della sosta, stava andando bene. Allegri deve far sì che alla ripresa, ogni pedina del suo scacchiere abbia la testa libera dagli ultimi giorni. E, ovviamente, anche il fisico.

Perché tra partite e viaggio intercontinentali, pensiamo a Christian Pulisic e Santiago Gimenez, obbligati a percorrere il giro del Mondo, un calo fisico è più che fisiologico. Questo è proprio quello da evitare, un calo fisiologico rispetto alle dirette concorrenti per i piani alti della classifica. In panchina c'è forse l'esempio migliore di gestore, Allegri sa come far conciliare il tutto, come tenere la concentrazione alta, mantenendo saldo quell'equilibrio che alla ripresa deve essere il solito. Perché ripartire bene dopo la sosta può avere una doppia valenza, soprattutto se le altre dovessero inciampare. Dettagli da limare e passi falsi da sfruttare, per diventare sempre più solidi.