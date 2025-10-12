Rabiot show e qualità anche con la Francia: al Milan manca solo il gol, ma è già un leader vero

Siamo nel mezzo della seconda sosta per le nazionali in questa stagione, arrivata per il Milan dopo il pareggio a reti bianche in casa della Juventus. Tanti nazionali rossoneri impegnati in questi giorni, tra buone notizie (Rabiot e la sua Francia) e guai muscolari (Alexis Saelemaekers e l'infortunio col Belgio, leggi qui). Oggi però, il focus è dedicato sul momento che sta vivendo Adrien Rabiot, tra polemiche per il suo trasferimento al Marsiglia e un impatto devastante una volta arrivato in rossonero.

L'addio al Marsiglia, una manna dal cielo per il Milan

Non è certamente carino dirlo ma, la situazione che si creò a Marsiglia tra Rabiot, De Zerbi e Rowe, forse forse per il Milan è stata una grande fortuna. Senza quell'episodio, e la sconfitta clamorosa alla prima giornata contro la Cremonese la squadra di mister Allegri non avrebbe mai preso seriamente in considerazione l'arrivo di Rabiot questa estate. Una situazione che da deleteria per il ragazzo, si è poi trasformata produttiva, in meglio. Eppure Rabiot non le ha mandate a dire su quanto accaduto nello spogliatoio dell'OM: "E' stata una decisione incomprensibile a tutti, a tutte le persone con cui ho parlato, nessuno ha capito, io stesso non ho capito, quindi è piuttosto triste, frustrante. Ciò che mi ha infastidito è che la gente non abbia detto la verità su di me, non sono mai stato una persona violenta, tutti possono testimoniarlo".

Magic moment: torna al gol in Nazionale

Lo abbiamo detto: Adrien Rabiot vive un momento positivo, di evoluzione in campo e fuori. Al Milan è un leader assoluto, quasi come Modric e con la maglia della nazionale francese ha ritrovato gol e sorrisi nell'ultima partita al Parc des Princes contro l'Azerbaigian. Dopo aver colpito una traversa in Coppa Italia contro il Lecce, e aver prima sfiorato il gol a Udine, ora Rabiot sogna il primo centro anche con la maglia rossonera.