Modric infinito e instancabile, anche con la Croazia: campione senza tempo (ed età)

Luka Modric è un campione senza tempo, perché anche a 40 anni suonati è in grado di fare la differenza non solo con il Milan, ma anche a livello internazionale con la sua Croazia. In occasione del pareggio di lunedì a Praga il numero 14 della formazione di Massimiliano Allegri è rimasto in campo per l'arco di tutti e 90 i minuti di gioco, facendo salire a oltre 600 quelli nei quali è stato impiegato in questo inizio di stagione. Di fare a meno di lui la Croazia non ne ha dunque alcuna intenzione, così come il Milan, che ha fatto affidamento sulle qualità di Luka Modric in 7 delle 8 partite giocate in questo avvio di annata.

Futuro ancora a tinte rossonere?

Anche a 40 anni Luka Modric sta dimostrando di poter fare la differenza, quindi perché privarsi di un giocatore del genere all'interno dello spogliatoio? È giusto viversi il momento e il privilegio di vedere giocare un campione come il croato con la maglia del Milan, ma il club rossonero già starebbe cominciando a fantasticare sulla permanenza dell'ex Real Madrid.

Modric ha sì firmato con il Milan un contratto fino al termine di questa stagione, ma nell'accordo è stata inserita un'opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2027. Quindi la possibilità di proseguire insieme c'è, e chissà che al termine della stagione, con una stella in più in petto, le parti non si possano sedere al tavolo per vagliare insieme questa soluzione.