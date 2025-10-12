Il Milan già programma il futuro. Il CorSport: "4 rinnovi e un colpo in difesa"

Con la fine di questa sosta la stagione entrerà finalmente nel vivo, con staff e squadra che si concentreranno solo ed unicamente sulle questioni di campo per dare continuità alle prime 6 partire di questo campionato. E quindi nel mentre Allegri e giocatori lavoreranno per portare a casa risultati importanti, in via Aldo Rossi cominceranno a programmare il futuro, anche perché c'è parecchio lavoro da fare.

Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Milan, 4 rinnovi e un colpo in difesa" per mettere delle base solide per quello che sarà (e verrà). I 4 prolungamenti sono quelli di Mike Maignan, che resta comunque complicato, Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori e Christian Pulisic, mentre per quanto riguarda il rinforzo nel reparto arretrato il nome resta quello di Joe Gomez del Liverpool.