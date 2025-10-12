Milan, SOS sulle corsie. Il QS: "Stop Estupinan e Saelemaekers"
Al rientro dalla sosta Max Allegri potrebbe vedersi costretto a cambiare la propria formazione titolare a causa di una sosta particolarmente indigesta per il suo Milan. Nonostante il falso allarme di Pochettino su Christian Pulisic, che in occasione della sfida contro Ecuador è comunque sceso in campo per una ventina di minuti, la lista di giocatori indisponibili si è comunque riempita con dei titolari, ed è questa la cosa più preoccupante.
Scrive infatti questa mattina Il QS, edizione Il Giorno, nel taglio basso della sua prima pagina che è scattato l'allarme nel Milan sulle corsie di destra e sinistra, visto che "Stop Estupinan e Saelemaekers". Da capire quali saranno effettivamente le entità di questi due infortuni, ma la sensazione è che il belga sia andato decisamente peggio.
