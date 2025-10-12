Parla l'inglese. Il CorSport: "Loftus-Cheek: Prima viene il club"
Per la prima volta dal 2015 Ruben Loftus-Cheek è tornato a vestire la maglia dell'Inghilterra in occasione della vittoria contro il Galles. Al termine della partita, vinta per 3 a 0 dai Three Lions, il centrocampista del Milan è stato omaggiato del Legacy Cup, vecchia tradizione tornata in auge con l'ex CT Southgate.
Al momento della consegna di questo "premio" Loftus-Cheek si è lasciato andare ad un breve discorso, dove si è detto entusiasta ed onorato di essere tornato a fare parte della Nazionale. Adesso la strada verso i Mondiali è lunga, ma continuando così l'inglese potrà ritagliarsi il suo spazio, ma scrive questa mattina Il Corriere dello Sport "Loftus-Cheek: Prima viene il club", perché tutto passa da quello che farà con il Milan.
