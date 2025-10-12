Dal Festival dello Sport. Il CorSera: "Il nuovo Milan secondo Ibra"

Oggi alle 09:36Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

In occasione della penultima giornata del 'Festival dello Sport', sul palco dell'auditorium di Trento è intervenuto il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic (CLICCA QUI per leggere tutta l'intervista), il quale si è lasciato andare su diversi temi, anche quelli legati alla sua vita privata. 

Quello che però più premeva i tifosi del Milan era ovviamente capire e sapere di più su questo nuovo corso rossonero, desiderio in parte realizzato dall'ex calciatore. Scrive infatti questa mattina Il Corriere della Sera che a Trento è stato svelato "Il nuovo Milan secondo Ibra", che nel corso del suo intervento si è anche sbilanciato parlando di Allegri, Leao, Camarda ed ovviamente Luka Modric ("Punto su Leao e Camarda. Modric maestro di calcio"). 