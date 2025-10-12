Maignan si libererà a giugno. Il CorSport: "La Premier preme"
Il futuro di Mike Maignan non sarà al Milan, o almeno questa è la convinzione che si starebbe rafforzando in questo momento storico del rapporto tra il francese e il club rossonero. Da qui ai prossimi mesi la dirigenza rossonera cercherà sicuramente di riaprire i canali di comunicazione per tentare un rinnovo in extremis, ma la sensazione è che oramai il capitano di questo Milan andrà via a parametro zero al termine di questa stagione.
A ribadirlo questa mattina i colleghi del Corriere dello Sport, che in merito al futuro di Maignan si sono sbilanciati ipotizzandone la destinazione futuro titolando "La Premier preme", con la Juventus resta comunque lì sullo sfondo pronta ad agire.
