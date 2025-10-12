Modric infinito. La Gazzetta: "Con la Croazia vede il quinto Mondiale. Carica per il Milan"
A 40 anni suonati è facile pensare che Luka Modric possa non essere più quel giocatore determinante che abbiamo imparato a conoscere nel corso nei suoi meravigliosi anni di carriera. Il croato però è un'eccezione, visto che nonostante l'età continua a fare la differenza non solo con la maglia del Milan, ma anche con quella della Croazia.
E questa mattina La Gazzetta dello Sport ha voluto onorare un campione senza tempo come Modric titolando "Con la Croazia vede il quinto Mondiale. Carica per il Milan", visto che un traguardo del genere potrebbe spingerlo a fare ancora meglio con la squadra di club.
