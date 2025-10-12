Orlando sul futuro di Maignan: "Se se ne va, il Milan non si strapperà i capelli"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Mike Maignan, il cui nome è stato accostato proprio in queste ore alla Juventus.
Maignan "tentato" dalla Juve. Ma farebbe bene il Milan a rinnovare?
"Grande portiere, nell'anno dello Scudetto è stato super, lo scorso anno ha negato i quarti di finale di Champions al Milan. Di errori ne ha fatti tanti, ma riconosco che è un grande portiere. Se Allegri lo ritiene all'altezza e accetta la proposta della società, rimane. Se se ne va, il Milan non si strapperà i capelli".
