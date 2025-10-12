Rossoneri in nazionale: questa notte gioca Santi Gimenez col Messico
Questa notte, alle 03.00 italiane, Santiago Gimenez giocherà la prima amichevole di questa sosta per le nazionali. Ad Arlington, negli USA, si gioca Messico-Colombia. Di seguito tutti gli impegni del messicano.
Santiago Gimenez (Messico)
Messico-Colombia: domenica 12 ottobre alle 3.00, Arlington (USA) - Amichevole
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole
