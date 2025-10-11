Matthäus: "Mi ha cercato il Milan di Berlusconi, non mi sono sentito pronto"

vedi letture

Lothar Matthäus, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha parlato del suo arrivo in Italia all'Inter e di come sia stato cercato anche dal Milan. Queste le sue parole: “È stata una storia lunga. Giovanni Trapattoni mi ha contattato. Io avevo un contratto con il Bayern Monaco, c’erano moltissime squadre interessate a me, tra cui la Juventus. Trapattoni ha lottato per me, mi voleva nella sua squadra. Trapattoni mi ha detto che per vincere aveva bisogno di me“.

Sul Milan: “Mi voleva il Milan di Berlusconi? Sì, c’è stato un incontro nel 1986 a Monaco, è arrivata una delegazione a Monaco. Avevo un contratto con il Bayern Monaco da un lato, ma non mi sono sentito pronto per la Serie A. Non ero pronto, in quel momento era troppo difficile passare lì da così giovane“.