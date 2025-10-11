Donadoni: "Per questa stagione mi auguro grande lotta fino alla fine"

vedi letture

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed ex CT della Nazionale Italiana di calcio, è stato raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso della presentazione di della presentazione di “The Great Race - Photo Finish Scudetto”, film sulla scorsa stagione di Serie A. Queste le sue parole sul campionato e sulla Nazionale.

Che campionato si aspetta?

"Lo scorso campionato è stato bello e vissuto in maniera intenso, forse l'unico così aperto sia per il titolo sia per la salvezza. Il Napoli ha fatto qualcosa in più delle altre, alla fine ha raccolto quello che ha seminato durante l'anno dopo esser partito con delle difficoltà. Per per questa stagione mi auguro grande lotta, competizione agonistica e tante squadre in lizza fino alla fine. Se così sarà, ne gioveremo tutti"

La Nazionale può evitare il playoff?

"Bisogna affrontare una gara alla volta. Intanto vinciamo le prossime due, tirando fuori il meglio e il massimo. Cosa faranno gli altri dipenderà da loro, noi dobbiamo passare solo attraverso le vittorie"