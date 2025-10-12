Pepe: "Senza coppe vedo il Milan davanti a tutti. Il mister è bravo, c’è Modric, il gruppo è ottimo"

Simone Pepe, ex Juventus, nel corso della sua intervista a La Stampa ha analizzato il campionato italiano attuale, soffermandosi anche sulle possibilità dei bianconeri di vincere. Ma per l’ex calciatore la favorita è un’altra:

La Juventus se la gioca per lo scudetto? "Sicuramente! Ha il diritto di giocarsela perché si chiama Juventus. Se c'è una favorita? Io vedo il Milan davanti a tutti. Il mister è bravo, c’è Modric, il gruppo è ottimo e, soprattutto, gioca domenica-domenica. Senza coppe".