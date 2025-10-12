Nome nuovo per la difesa. Tuttosport: "Tare rivuole Gila, ma c'è anche l'Inter"
Nonostante le cose stiano andando piuttosto bene lì dietro, il Milan a gennaio cercherà comunque di mettere a disposizione di Max Allegri un nuovo difensore centrale. Quello di Joe Gomez del Liverpool resta il nome caldo dalle parti di via Aldo Rossi, anche se la dirigenza rossonera si starebbe cominciando a muovere anche su altri profili.
Titolano infatti questa mattina i colleghi di Tuttosport che "Tare rivuole Gila", difensore spagnolo diventato un vero e proprio pilastro della retroguardia della Lazio. Classe 2000, l'ex Real Madrid potrebbe essere il rinforzo ideale per la formazione di Max Allegri, ma su di lui "c'è anche l'Inter", che già in estate ha cercato di portarlo via dalla capitale.
