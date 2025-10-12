Poker di rinnovi e un colpo in difesa: il Milan lavora per il futuro

Parola chiave: programmazione, quella che forse l'anno scorso è un po' mancata. Il Milan starebbe dunque già cominciando a lavorare per il futuro, focalizzandosi su un poker importanti di rinnovi ed un innesto in difesa che potrebbe permettere a tutto il reparto arretrato di compiere un importante salto di qualità.

Poker di rinnovi

Rinnovare i pilastri della squadra di Max Allegri è una delle priorità di questo Milan, anche se ci sono delle urgenze piuttosto che delle altre. In questa categoria rientra sicuramente Mike Maignan, il cui futuro sembrerebbe segnato, nonostante gli sforzi che il club rossonero potrebbe compiere da qui ai prossimi mesi. In scadenza nel giugno 2026, infatti, il francese con ogni probabilità andrà via a parametro zero, con alcuni club di Premier League che già si starebbero muovendo per chiedere informazioni al suo entourage.

Gli altri 3 rinnovi in programma sono quelli di Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Per quanto riguarda il primo l'idea è quella di rinnovarlo fino al 2028 inserendo la consueta opzione per il prolungamento annuale fino al 2029, anche se non sembrerebbe esserci fretta. Discorso invece va fatto per il belga e l'inglese, visto che la dirigenza rossonera è già al lavoro e in contatto per rinnovare entrambi.

Colpo in difesa

Oltre alla questione rinnovi, negli uffici di via Aldo Rossi si starebbe parlando della possibilità di regalare a Max Allegri un difensore centrale nel prossimo calciomercato invernale. Il primo nome attualmente in lista coincide con quello di fine agosto, Joe Gomez, rimasto a Liverpool più per necessità del club che per sua spontanea volontà. L'altro è quello di Mario Gila della Lazio, classe 2000 che Igli tare conosce molto bene, e sul quale ci sarebbe però la forte concorrenza anche dell'Inter.