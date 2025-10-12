Nazionali indigeste per il Milan. La Gazzetta: "Pulisic c'è, ma si fermano Saelemaekers ed Estupinan"
MilanNews.it
Come al solito la sosta per le Nazionali non porta buone notizie. Questa in particolare rischia di essere disastrosa per il Milan, che nell'arco di neanche 8 ore ha perso per infortunio 3 dei suoi giocatori titolari, o meglio, 2.
Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Pulisic c'è", nonostante l'allarmismo del CT Pochettino che alla vigilia della partita contro l'Ecuador aveva annunciato l'infortunio dell'11 rossonero. I problemi sono però altri. Continua infatti la rosea "Ma si fermano Saelemaekers ed Estupinan", il primo per un problema al flessore che lo costringerà a saltare la Fiorentina, il secondo, invece, per uno alla caviglia che andrà valutato nel corso di questi giorni.
