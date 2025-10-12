Nazionale e infortuni. Tuttosport: "Saelemaekers KO, torna a Milano"

Questa sosta per le Nazionali sta risultando essere indigesta per il Milan. Dopo l'annuncio di Pochettino su Christian Pulisic, che comunque è sceso in campo in occasione dell'amichevole contro l'Ecuador, si è fermato per infortunio Pervis Estupinan e non solo.

Riportano infatti i colleghi di Tuttosport che "Saelemaekers KO, torna a Milano". È notizia di ieri questa, con il belga che comunque ha giocato 60 minuti nel pareggio scialbo contro la Macedonia dell'altra sera. Da capire quale sarà la reale entità di questo infortunio, visto che si parla di un problema al flessore, ma è pressoché scontato pensare che l'ex Roma e Bologna possa saltare la sfida in programma al rientro dalla sosta contro la Fiorentina.