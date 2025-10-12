live mn Femminile, Milan-Roma (0-0): rossonere sprecone

24' Ripartenza fulminea della Roma, Koivisto brava a deviare in corner un cross pericoloso di Bergamaschi.

21' Roma pericolosa su angolo, Giuliani salva tutto su una mischia in area.

20' Cosa ha sbagliato Dompig... Recupero palla al limite dell'area, la rossonera, a tu per tu con il portiere avversario, spara altissimo. Che occasione sprecata.

18' Contropiede Milan improvviso ma Arrigoni sbaglia l'appoggio per Dompig lanciata verso la porta.

16' Ammonita Mascarello per un fallo tattico.

14' Lunga visione al FVS per l'arbitro e poi decide: nessun cartellino per l'intervento falloso ai danni della giocatrice della Roma.

12' Bergamaschi rimane a terra dopo un contrasto, l'ex rossonera soccorsa dallo staff medico giallorosso. Il direttore di gara intanto va al Video Support su richiesta dell'allenatore della Roma: in esame l'intervento che ha infortunato Bergamaschi.

9' Dompig prova il tiro in area, murata!

5' Roma vicino al gol! Palla recuperata alta, passaggio a rimorchio per Pandini che lascia partire un gran destro: palla che sfiora la traversa.

4' Ci prova Giugliano su punizione dalla distanza: palla altissima sopra la traversa difesa da Giuliani.

2' Primi scambi della partita, le rossonere provano a gestire. La Roma si chiude in attesa di ripartire.

1' Comincia il match, primo pallone per la Roma.

- Alla fine del riscaldamento di Milan e Roma, AC Milan ci ha tenuto a rendere omaggio a Elisabetta Bavagnoli, Head of Women’s Football della società giallorossa. Un volto simbolo del movimento femminile, una professionista che con passione, competenza e visione contribuisce ogni giorno alla crescita del calcio femminile in Italia.

È ancora Milan-Roma, oggi alle 12.30 la seconda giornata della Serie A Women 2025/26 regala già un big match. Le rossonere di Coach Bakker attendono e affrontano le giallorosse, sempre protagoniste nelle stagioni recenti. Un esame importante, dopo il rischioso ma positivo esordio di campionato, per prendere coscienza delle proprie forze e mandare dei segnali a sé stesse e alla compagni. Di seguito la formazione ufficiale delle rossonere:

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Soffia; Arrigoni, Cernoia, Mascarello; Renzotti, Ijeh, Dompig. A disp: Kyvag, Van Dooren, Estevez, Park Soo, Kejzer, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato. All. Bakker.

ROMA: Veje, Heatley, Valdezate, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Pandini, Bergamaschi, Baldi. A disp: Di Guglielmo, Kuhl, Haavi, Oladipo, Greggi, Pante, Thogersen, Rieke, Soggiu, Van Diemen, Galli, Mazzocchi. All. Rossettini.