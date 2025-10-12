live mn Femminile, Milan-Roma (1-2): rossonere rimontate nel finale, tre punti buttati

Le rossonere perdono una partita che sembrava andare in una direzione positiva. Dopo l'eurogol di De Sanders il Milan si è spento, spianando la strada alle sfuriate della Roma. Le giallorosse ribaltano il risultato nel recupero con Giugliano.

95' Termina il match, Roma batte Milan 2-1.

93' Fuori Dompig, dentro Appiah

92' L'arbitro visiona la rete al FVS, tutto regolare.

91' Gol della Roma, Giugliano. Il più classico dei gol dell'ex beffa il Milan nel recupero. Interno destro che brucia Giuliani, Roma avanti.

90' Tre minuti di recupero, spinge forte la Roma.

88' Cosa ha sbagliato la Roma! Incredibile. Uno-due letale Greggi-Giugliano, la numero 20 a tu per tu con Giuliani spara al lato. Roma ad un passo dal raddoppio.

83' Gol della Roma, Corelli. Ospiti che trovano la rete su calcio d'angolo: Corelli tutta sola stacca sul primo palo e gela Giuliani. Male la difesa rossonera, 1-1.

81' Arrigoni ci prova da fuori dopo uno schema da angolo: il tiro non centra la porta.

76' GOL DEL MILAN! CHE GOL INCREDIBILE DI DE SANDERS! Una girata al volo in mezzo all'area che si insacca all'incrocio! Che modo per segnare la prima rete in rossonero! 1-0 Milan.

72' In questa fase spinge molto il Milan ma non riesce a trovare il vantaggio.

69' Doppio cambio Milan: fuori Mascarello e Renzotti, dentro Cesarini e Kejzer.

68' Ancora una grande occasione del Milan. Giocatona di Ijeh che si insinua in area da destra, palla in mezzo per Dompig che a porta vuota si fa anticipare dal difensore.

66' Ammonita Soffia per un intervento in ritardo.

64' Mascarello sbaglia in difesa, Giuliani in uscita salva tutto e tutti. Sempre attento il portiere rossonero.

60' Azione manovrata del Milan con Soffia che mette in mezza da ottima posizione: interviene un difensore e per poco non fa autogol.

54' Scontro tra Dompig e Baldi, ha la peggio il portiere della Roma.

48' Secondo tempo ricominciato sulla falsariga del primo, con le squadre che ribaltano di continuo il fronte ma peccano di qualità nelle zone calde.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Milan.

Una prima frazione molto intensa ed equilibrate, con entrambe le squadre che hanno sprecato parecchio. L'occasione più clamorosa è stata quella per Dompig, che ha sparato alle stelle tutta sola davanti al portiere.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Mascarello, già ammonita, rischia molto entrando in ritardo su un'avversaria. L'arbitro la grazia.

41' Dompig scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Renzotti, che sbaglia il tempo del colpo di testa. Palla che arriva ad Arrigoni che di piattone la spara alto. Milan nuovamente pericoloso sul recupero palla alto con Ijeh, para Baldi con qualche difficoltà.

37' Intervento clamoroso di De Sanders su Viens lanciata a rete. Scivolata alla Nesta che salva un'occasione pericolosa.

36' Punizione dalla trequarti per il Milan, Baldi esce male e Piga di testa non trova la porta per poco.

28' Partita vivace, con molti ribaltamenti di fronte. Manca effettivamente un po' di precisione per entrambe le squadre.

24' Ripartenza fulminea della Roma, Koivisto brava a deviare in corner un cross pericoloso di Bergamaschi.

21' Roma pericolosa su angolo, Giuliani salva tutto su una mischia in area.

20' Cosa ha sbagliato Dompig... Recupero palla al limite dell'area, la rossonera, a tu per tu con il portiere avversario, spara altissimo. Che occasione sprecata.

18' Contropiede Milan improvviso ma Arrigoni sbaglia l'appoggio per Dompig lanciata verso la porta.

16' Ammonita Mascarello per un fallo tattico.

14' Lunga visione al FVS per l'arbitro e poi decide: nessun cartellino per l'intervento falloso ai danni della giocatrice della Roma.

12' Bergamaschi rimane a terra dopo un contrasto, l'ex rossonera soccorsa dallo staff medico giallorosso. Il direttore di gara intanto va al Video Support su richiesta dell'allenatore della Roma: in esame l'intervento che ha infortunato Bergamaschi.

9' Dompig prova il tiro in area, murata!

5' Roma vicino al gol! Palla recuperata alta, passaggio a rimorchio per Pandini che lascia partire un gran destro: palla che sfiora la traversa.

4' Ci prova Giugliano su punizione dalla distanza: palla altissima sopra la traversa difesa da Giuliani.

2' Primi scambi della partita, le rossonere provano a gestire. La Roma si chiude in attesa di ripartire.

1' Comincia il match, primo pallone per la Roma.

- Alla fine del riscaldamento di Milan e Roma, AC Milan ci ha tenuto a rendere omaggio a Elisabetta Bavagnoli, Head of Women’s Football della società giallorossa. Un volto simbolo del movimento femminile, una professionista che con passione, competenza e visione contribuisce ogni giorno alla crescita del calcio femminile in Italia.

È ancora Milan-Roma, oggi alle 12.30 la seconda giornata della Serie A Women 2025/26 regala già un big match. Le rossonere di Coach Bakker attendono e affrontano le giallorosse, sempre protagoniste nelle stagioni recenti. Un esame importante, dopo il rischioso ma positivo esordio di campionato, per prendere coscienza delle proprie forze e mandare dei segnali a sé stesse e alla compagni. Di seguito la formazione ufficiale delle rossonere:

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Soffia; Arrigoni, Cernoia, Mascarello; Renzotti, Ijeh, Dompig. A disp: Kyvag, Van Dooren, Estevez, Park Soo, Kejzer, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato. All. Bakker.

ROMA: Baldi, Heatley, Valdezate, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Pandini, Bergamaschi, Veje. A disp: Di Guglielmo, Kuhl, Haavi, Oladipo, Greggi, Pante, Thogersen, Rieke, Soggiu, Van Diemen, Galli, Mazzocchi. All. Rossettini.