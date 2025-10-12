Arrivano notizie rassicuranti oltreoceano sull'infortunio di Estupinan
In occasione dell'amichevole dell'altra notte contro gli Stati Uniti di Christian Pulisic Pervis Estupinan è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla caviglia. Il laterale del Milan ha anche cercato di rientrare dopo le cure mediche, ma al termine del primo tempo è stato costretto a lasciare il campo.
Nonostante la preoccupazione generale, da oltreoceano arrivano notizie rassicuranti in merito alle condizioni di Pervis Estupinan. Per il momento il giocatore resta nel ritiro della sua Nazionale, con la speranza di recuperare per l'amichevole in programma mercoledì notte contro il Messico. Qualora non dovesse ripresentarsi a Milano dopo questa sosta al 100%, al suo posto contro la Fiorentina potrebbe giocare un'altra volta Davide Bartesaghi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan