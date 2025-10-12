Milan Femminile, alle 12.30 Milan-Roma: la formazione ufficiale delle rossonere

È ancora Milan-Roma, oggi alle 12.30 la seconda giornata della Serie A Women 2025/26 regala già un big match. Le rossonere di Coach Bakker attendono e affrontano le giallorosse, sempre protagoniste nelle stagioni recenti. Un esame importante, dopo il rischioso ma positivo esordio di campionato, per prendere coscienza delle proprie forze e mandare dei segnali a sé stesse e alla compagni. Di seguito la formazione ufficiale delle rossonere:

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Soffia; Arrigoni, Cernoia, Mascarello; Renzotti, Ijeh, Dompig. A disp: Kyvag, Van Dooren, Estevez, Park Soo, Kejzer, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato. All. Bakker.

ROMA: Veje, Heatley, Valdezate, Viens, Giugliano, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Pandini, Bergamaschi, Baldi. A disp: Di Guglielmo, Kuhl, Haavi, Oladipo, Greggi, Pante, Thogersen, Rieke, Soggiu, Van Diemen, Galli, Mazzocchi. All. Rossettini.

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Milan-Roma sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

Come arbitro è stato designato Andrea Migliorini, della sezione di Verona. Ad assisterlo i guardalinee Bettani-De Tommaso, il quarto ufficiale Vincenzi e l'operatore FVS Nicosia.