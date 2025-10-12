La Serbia perde contro l'Albania: i numeri della partita di Pavlovic

di Lorenzo De Angelis

Ieri sera, a Belgrado, la Serbia dell'oramai ex CT Stojkovic ha clamorosamente perso di misura contro l'Albania, scivolando al terzo posto del gruppo K per la qualificazione al prossimo Mondiale di Stati Uniti e Messico. Di seguito si riportano i numeri della partita del difensore del Milan Strahinja Pavlovic, rimasto in campo per tutti e 90 i minuti.

SERBIA-ALBANIA: I NUMERI DI PAVLOVIC*

Minuti giocati: 90
Chiusure difensive: 2
Contrasti: 2
Dribbling subiti: 2
Tocchi: 71
Passaggi precisi: 34/47 /72%)
Duelli a terra (vinti): 10 (5)
Duelli aerei (vinti): 4 (3)
Possesso perso: 22
Falli: 1
Falli subiti: 2

*Dati forniti dal portale Sofascore