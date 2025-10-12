Francia, Mbappé infortunato: contro l'Islanda Maignan sarà capitano
Dopo la facile vittoria per 3-0 contro l''Azerbaijan, la Francia dei rossoneri Maignan, Rabiot e Nkunku sarà impegnata domani sera contro l'Islanda alle 20.45. In assenza di Kylian Mbappé, infortunato, Didier Deschamps conferma che il portiere del Milan Mike Maignan indosserà la fascia da capitano contro l'Islanda.
Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli. Ecco i dettagli:
Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Azerbaigian 3-0 venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026
Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026
