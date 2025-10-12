Nazionali: oltre 6,5 milioni in tv per Estonia-Italia, share 36.5%
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Oltre 6,5 milioni di telespettatori hanno seguito la partita della nazionale italiana contro l'Estonia a Tallin. Il match, terminato con il successo per 3-1 degli azzurri e trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito per l'esattezza da 6.588.000 spettatori, facendo registrare il 36.5% di share e risultando il programma più visto della prima serata di ieri. La prima rete Rai trasmetterà martedì 14 ottobre alle 20.45 anche Italia-Israele, prossimo incontro della Nazionale nel cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. (ANSA).
Ravezzani: "Credo che Origi sia uno dei peggiori errori di mercato nella storia del Milan, è stato da record"
4 Jacobelli durissimo: "Milan-Como a Perth? Senza Rabiot & C. che giocano, la Lega manco esisterebbe"
Luca SerafiniAltro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
