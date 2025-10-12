MN - Spalletti: "Leao può giocare in qualsiasi ruolo, va lasciato libero di esprimersi al meglio.."
Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli e della Nazionale Italiana è intervenuto così a margine dell'intervento al Festival dello Sport. Queste le sue considerazioni su Rafa Leao e Massimiliano Allegri, entrambi due punti di forza di questo Milan:
Sulla lotta scudetto
“Vedo Inter e Napoli favorite per lottare fino alla fine, anche se il Milan ha una garanzia: Massimiliano Allegri".
Su Leao
“È un giocatore in grado di poter fare qualsiasi ruolo, credo vada lasciato un po’ libero di interpretare quelle che sono le sue caratteristiche, nessuno è più bravo di Allegri nel gestire e collocare i giocatori nelle giuste posizioni e condizioni. Sono convinto riuscirà a farlo”.
