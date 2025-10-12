Ravezzani: "Credo che Origi sia uno dei peggiori errori di mercato nella storia del Milan, è stato da record"
Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo ha scritto così sulla situazione del Milan, e del suo ormai ex attaccante Divock Origi. Una situazione particolare, commentata così dal direttore di QSVS:
"Credo che Origi sia uno dei peggiori errori di mercato nella storia del Milan. Costato 30 mln tra stipendio e costi accessori, ha segnato 2 gol in 4 anni. Curiosità: é stato il millesimo calciatore a vestire la maglia rossonera. Unico record".
