Saelemaekers out, Allegri in laboratorio: Athekame titolare o rivoluzione tattica?

L'infortunio di Alexis Saelemaekers complica i piani di Massimiliano Allegri, che si ritrova a dover ridisegnare il suo equilibrio sulla corsa di destra. Un'assenza pesante quella del belga, non solo sotto l'aspetto tecnico e tattico, ma anche per la sua duttilità, qualità che lo ha reso una pedina preziosa ed indispensabile nello scacchiere rossonero. Ora, con il numero 56 out, Massimiliano dovrà scegliere se dare fiducia al giovane Athekame o se sperimentare qualcosa di "nuovo".

Athekame è la soluzione naturale all'infortunio di Saelemaekers

La prima opzione, quella più logica ed immediata per dare fronte all'infortunio di Alexis Saelemaekers, porta dritto al nome di Zachary Athekame, talento ancora grezzo ma con qualità fisiche importanti. Lo svizzero è uno degli acquisti della recente estate rossonera, giocatore che Allegri stima e apprezza per corsa, gamba e voglia di attaccare la profondità. La scelta di schierarlo titolare contro la Fiorentina permetterebbe al tecnico milanista di mantenere intatto l'impianto di gioco attuale, senza particolari rivoluzioni, tuttavia resta da capire se il ragazzo sia pronto per reggere il peso di una maglia da titolare in una fase delicata della stagione.

L'alternativa creativa: Pulisic esterno o nuovo modulo

La strada che porta a Zachary Athekame è quella più "coerente", ma ce ne sarebbe un'altra, più sperimentale ed affascinante: abbassare Pulisic sulla fascia di destra nel consueto 3-5-2. Una scelta che darebbe maggiore qualità in fase offensiva e nel fraseggio, ma che richiederebbe equilibrio difensivo da compensare.

Per questo motivo non è da escludere che Allegri possa cogliere l'occasione per cambiare modulo e tornare al più classico dei 4-3-3, soluzione che permetterebbe di sfruttare al meglio le qualità offensive dello stesso Pulisic. Il bivio è dunque chiaro, con il tecnico del Milan di nuovo in laboratorio pronto a miscelare idee e pragmatismo per trovare la formula giusta in vista della prossima partita di campionato.