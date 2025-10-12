Rabiot non ci sta: "L'addio all'OM? Ciò che mi ha infastidito è che la gente non abbia detto la verità, non sono mai stato un violento"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e della Nazionale francese è intervenuto così in vista della prossima sfida de Les Bleus, domani sera alle 20.45 contro l'Islanda. Questo un estratto delle sue parole a Tèlèfoot:

Del suo passaggio dal Marsiglia al Milan ha parlato così

"Triste per la piega che hanno preso gli eventi all'OM? Sono dispiaciuto, ovviamente, perché non sarebbe dovuta finire così, c'è stata un'incomprensione che regna sovrana perché la decisione è incomprensibile a tutti, a tutte le persone con cui ho parlato, nessuno ha capito, io stesso non ho capito, quindi è piuttosto triste, frustrante. Ciò che mi ha infastidito è che la gente non abbia detto la verità su di me, non sono mai stato una persona violenta, tutti possono testimoniarlo, semplicemente non voglio che la gente abbia un'immagine negativa di me, un'immagine sbagliata, questa è la vita del calcio e della vita in generale, non sempre controlliamo tutto".