Rabiot: “Il mio inserimento al Milan è andato molto bene"

Rabiot: “Il mio inserimento al Milan è andato molto bene"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:24News
di Niccolò Crespi
fonte Tèlèfoot

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e della Nazionale francese è intervenuto così in vista della prossima sfida de Les Bleus, domani sera alle 20.45 contro l'Islanda. Queste le dichiarazioni riportate da Tèlèfoot sull'ambientamento al Milan da parte di Rabiot, oggi punto fermo della squadra di mister Massimiliano Allegri: "Il mio arrivo al Milan? Mi sono subito ambientato bene nel gruppo".

Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Azerbaigian 3-0 venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026

Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026