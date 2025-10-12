Benitez: "Modric è decisivo anche a 40 anni. I calciatori possono sfruttare la sua qualità per capire il calcio"

Durante il 'Festival dello Sport' i colleghi di TMW hanno intercettato l'ex allenatore di Napoli ed Inter Rafa Benitez, che ha spaziato sui più importanti temi d'attualità di Serie A.

Modric a 40 anni ancora decisivo...

"Sempre...Perché il calcio italiano è meno veloce della Premier, ed anche de LaLiga dove si palleggia tantissimo. Il calcio italiano, per questi giocatori che hanno esperienza, che lavorano intorno a loro, possono sfruttare la sua qualità, il suo cervello per capire il calcio".

Il Milan può giocarsela per lo scudetto senza le coppe?

"Credo di si. Credo che questa particolarità di non giocare le coppe sempre aiuta, perché fare il turnover come facciamo noi, come quando ero al Napoli o al Valencia, non è facile, perché i giocatori non sono contenti. Allora se tu non devi giocare l'Europa, e ti concentri solo sul campionato è un vantaggio".