Rossoneri in nazionale: Gimenez in campo più di un'ora in Messico-Colombia 0-4

Rossoneri in nazionale: Gimenez in campo più di un'ora in Messico-Colombia 0-4
Oggi alle 12:35News
di Manuel Del Vecchio

Questa notte ha giocato Santiago Gimenez con il Messico. Il centravanti è partito titolare nell'amichevole contro la Colombia persa per 4-0 ed è rimasto in campo per 67 minuti prima di essere sostituito. L'attaccante rossonero sarà impegnato mercoledì 15 ottobre nella prossima amichevole contro l'Ecuador.

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Colombia 0-4: domenica 12 ottobre alle 3.00, Arlington (USA) - Amichevole
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole