MN - La ripresa degli allenamenti a Milanello è prevista per martedì pomeriggio
MilanNews.it
In questi giorni di sosta Massimiliano Allegri ha concesso ai giocatori rimasti a Milanello qualche giorno di riposo da godersi in compagnia di compagne e famiglia. La sfida contro la Fiorentina però si avvicina, il countdown è ufficialmente cominciato, e quindi non c'è altro tempo da perdere, anche perché bisogna dare continuità al convincente inizio di stagione.
I rientri dei Nazionali sono previsti per la prossima settimana, ma stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la ripresa degli allenamenti a Milanello è prevista per martedì pomeriggio.
di Antonio Vitiello
