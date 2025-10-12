Il Milan tira un sospiro di sollievo: Pulisic ok, allarme rientrato

L'annuncio di Mauricio Pochettino alla vigilia dell'amichevole contro l'Ecuador aveva fatto gelare un po' il sangue a tutti i tifosi del Milan, anche perché riguardava le condizioni fisiche, tutt'altro che perfette, di Christian Pulisic.

Nella notte tra venerdì e sabato, però, il club rossonero ha potuto tirare un enorme sospiro di sollievo, perché il problema relativo all'infortunio alla caviglia del numero 11 sembrerebbe rientrato. Seppur per 20 minuti Pulisic è comunque sceso in campo contro l'Ecuador, a conferma del fatto che comunque sta bene. Ovviamente questo problema alla caviglia che lo tormerà sarà da monitorare e controllare da qui alle prossime settimane, ma già il fatto che l'americano sia riuscito a giocare è una buona notizia.