MN - Damiani: "Ormai la riconoscenza nel calcio non conta più, Maignan se lo dovrebbe ricordare"
In occasione del Festival dello Sport di Trento la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Oscar Damiani, noto intermediario ed agente di calcio nonché ex calciatore del Milan e tifoso della Fiorentina, due squadre che si affronteranno alla ripartenza del campionato. Con il procuratore abbiamo parlato di tutta l'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
Dovesse andar via Maignan lei chi prenderebbe?
“Non ho consigli da dare, mi dispiace. Non vedo come Maignan possa andare a migliorare dopo il Milan. Forse sotto l’aspetto economico, qualche squadra, qualche paese lontano potrebbe dargli cifre importanti… Già guadagna tanto. Mi dispiace, nel calcio la riconoscenza ormai non conta più. Forse Maignan se lo dovrebbe ricordare”.
