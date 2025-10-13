Chi al posto di Saelemaekers contro la Fiorentina? Athekame o un cambio di modulo: Allegri ci pensa

L'infortunio di Alexis Saelemaekers complica non poco i piani di Massimiliano Allegri in vista della prossima gara di campionato in programma domenica alle 20.45 contro la Fiorentina a San Siro. Oggi sarà una giornata importante per capire l'entità del suo problema muscolare al flessore della gamba destra e soprattutto i tempi di recupero, ma la sua presenza contro i viola di Stefano Pioli è da escludere sicuramente. Chi giocherà quindi a destra al suo posto?

SOSTITUTO NATURALE - Se lo chiede questa mattina anche Tuttosport che spiega che il sostituto naturale sarebbe Zachary Athekame. Con lui si andrebbe avanti con il 3-5-2 e dunque sarebbe la soluzione ideale per non modificare gli altri ingranaggi. Il giovane esterno svizzero, che ha giocato finora solo degli spezzoni di partita e che dopo la partita di venerdì con l'Under 21 svizzera contro l'Islanda è stato convocato nella nazionale maggiore che stasera a Lubiana giocherà contro la Slovenia nelle qualificazioni mondiali, è pronto per fare il titolare? Se la risposta è sì allora giocherà lui, se invece per Allegri non è ancora pronto farà scelte diverse.

ALTERNATIVE - Le alternative sono due e comportano entrambe un cambio di sistema di gioco: una prevede il passaggio al 4-4-2 (o al 4-4-1-1 con eventualmente Ruben Loftus-Cheek alle spalle della prima punta) con Christian Pulisic che verrebbe adattato sulla fascia destra. Altrimenti Allegri potrebbe optare per il 4-3-3 che rilancerebbe anche le quotazioni di Rafael Leao a sinistra. Gli allenamenti tra mercoledì e sabato chiariranno meglio le idee del tecnico livornese in vista della gara di domenica contro la Fiorentina a San Siro.

