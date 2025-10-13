Balotelli: "Si sa che Ibra è un rompipalle: abbiamo avuto un rapporto di rispetto"

Mario Balotelli è stato uno dei tanti ospiti dell'ultimo giorno del Festival dello Sport 2025 che si è svolto da giovedì a domenica a Trento, con tantissime personalità del mondo dello sport che si sono succedute nella città trentina e hanno parlato delle loro carriere, delle loro storie ma anche di attualità. L'attaccante bresciano ha parlato del suo trasferimento al Milan e ha sottolineato come prima di vestire il rossonero aveva avuto l'opportunità di vestire la maglia della Juventus.

Il retroscena di Mario Balotelli sul suo passato: "Qualche anno fa in teoria dovevo andare alla Juventus, ma alla fine ho firmato con il Milan. Nazionale? Non c’è più quella fame, quella voglia di indossare la maglia del tuo paese. Quando ero in Nazionale ero fiero di rappresentare l’Italia. Rapporto con Ibrahimovic? Abbiamo avuto un rapporto di rispetto. Si sa che è un rompipalle, voleva che dessi il meglio di me in tutti gli allenamenti e in tutte le partite"