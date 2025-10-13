MN - Damiani: "Modric e Rabiot due campionissimi: scelti dalla società"
In occasione del Festival dello Sport di Trento la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Oscar Damiani, noto intermediario ed agente di calcio nonché ex calciatore del Milan e tifoso della Fiorentina, due squadre che si affronteranno alla ripartenza del campionato. Con il procuratore abbiamo parlato di tutta l'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
Rabiot-Modric, doppio innesto di grande esperienza a centrocampo:
“Sono due campionissimi. Modric mi sorprende per l’età che ha con questa verve, questa intelligenza tattica. Rabiot ha fisico, inserimento. È uno che può fare 10 gol all’anno. Due giocatori scelti dalla società e che fanno molto bene”.
