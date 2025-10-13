Tesser: "Allegri ha creato davvero una bella squadra"
Attilio Tesser, tecnico di lungo corso anche in Serie A, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Tuttomercatoweb.com e ha parlato di queste prime sei giornate di campionato che hanno delineato un inizio molto combattuto nella testa della classifica. Le sue parole.
Serie A: la delusione?
"La Fiorentina, ma ho visto l'ultima partita e nel complesso m'è piaciuta. Vederla laggiù fa un po' impressione. Siamo ancora agli inizi, è la squadra che in questo momento sta rendendo meno. Ma sono sicuro che Pioli la tirerà fuori: ha un buon organico e lui è un ottimo allenatore"
La sorpresa?
"La Roma. Ha cambiato allenatore, che porta un sistema di gioco che alla Roma non avevano fatto. Con un organico simile negli ultimi anni è stata in zone medio basse. Le altre, invece, sono tutte delle conferme, come anche il Milan di Allegri che ha creato davvero una bella squadra"
