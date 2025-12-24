Oggi Fullkrug a Milanello per la prima volta: incontrerà Allegri e compagni

Niclas Fullkrug, nonostante non potrà essere ufficializzato come nuovo calciatore del Milan prima dell'apertura della sessione invernale di calciomercato fissata per il prossimo 2 gennaio, ha già vissuto le sue prime ore in rossonero che sono state molto intense. L'arrivo a Malpensa nella tarda serata di lunedì e la lunga giornata di ieri, cominciata con le visite mediche, proseguita con altri accertamenti concordati e terminata con l'arrivo in sede a Casa Milan per la registrazione di contenuti media.

Ora però si passa al campo. Nella giornata di oggi, come ha potuto apprendere la redazione di MilanNews.it, il centravanti tedesco classe 1993 avrà il suo primo contatto con il centro sportivo di Milanello. Fullkrug, che ha scelto di indossare la pesante maglia numero 9, sarà a Carnago in mattinata - quando è previsto l'ultimo allenamento prima della breve pausa natalizia - per conoscere il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff, come pure tutti i suoi nuovi compagni di squadra.