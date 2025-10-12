Favorite Serie A, Maresca: "Il Milan non ha le coppe, potrebbe essere un vantaggio"

vedi letture

Anche Enzo Maresca, allenatore italiano che nella passata stagione alla guida del Chelsea ha vinto la Conference League e il nuovo formato del Mondiale per Club, è stato ospite sul palco del Festival dello Sport 2025 che si sta svolgendo da giovedì a Trento e che si concluderà nella giornata di oggi, domenica. Il tecnico ha parlato della sua carriera ma poi ha offerto anche una battuta sul suo ex giocatore Christopher Nkunku, oggi al Milan, e in generale sul calcio italiano.

Le parole di Enzo Maresca su Nkunku: "È forte, l'ho detto diverse volte. Noi nella sua posizione abbiamo Cole Palmer e per lui sarebbe diventato difficile. Ma è un giocatore forte".

Sulle favorite per lo Scudetto: "Le solite. Inter, Juventus, Roma che potrebbe essere la sorpresa. Il Milan non ha le coppe e potrebbe essere un vantaggio".