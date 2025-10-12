Maignan: “Sono fragile? Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio”

Nella conferenza stampa pre-partita di Islanda-Francia, il portiere della nazionale Mike Maignan ha parlato della possibilità che avrà di indossare la fascia di capitano vista la mancanza di Mbappe e delel voci che lo definiscono fragile a livello fisico, causa i suoi infortuni. Queste le sue parole.

Che tipo di capitano sarai? "Kylian è il capitano. L'allenatore decide chi è il capitano. Noi sosteniamo pienamente le scelte dell'allenatore e del capitano. Non devo cambiare nulla; farò quello che devo fare".

Lunedì sarai titolare per la 23esima volta consecutiva nella nazionale maggiore. Ti dà fastidio essere descritta come una persona fragile? "Sento quello che si dice, ma la risposta migliore che posso dare è che non ci faccio caso. Domani (lunedì) sarà la mia 23esima partita consecutiva. È un bene. La gente dice che mi infortuna spesso non mi tocca. Devi sapere che, in campo, il portiere è il giocatore che subisce più colpi. E so che ti piacciono le statistiche. Se guardi le statistiche, la scorsa stagione sono stato uno dei tre giocatori che hanno giocato di più in Europa. Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio".