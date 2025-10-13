Gattuso: "Felici per la tregua, fiume di gente torna a Gaza"

vedi letture

(ANSA) - TRIESTE, 13 OTT - "Siamo felici per la tregua: vedere un fiume di gente che torna a Gaza, nella loro terra, è emozionante". Lo ha detto Gennaro Gattuso a SkySport alla vigilia di Italia-Israele. "Per quanto riguarda la partita - ha aggiunto - ci sarà gente fuori che contesterà, ma 10-11 mila persone saranno dentro lo stadio, dobbiamo essere bravi a fargli venire voglia di farci il tifo". (ANSA).